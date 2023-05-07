Англія

Арсенал із Зінченком переграв Ньюкасл у видовищному протистоянні

Колективи Мікеля Артети та Едді Гау влаштували відмінне видовище на футбольному полі, під час якого голи залітали лише на користь гостей Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл — Арсенал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ньюкасл — Арсенал 0:2

Голи: Едегор, 14, Шер, 71 (авт.)



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 82) — Жоелінтон (Андерсон, 82), Гімараєс, Віллок (Сен-Максімен, 78) — Мерфі (Альмірон, 65), Ісак, Вілсон (Гордон, 78).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко (Тірні, 61) — Едегор (Парті, 80), Жоржиньйо, Джака — Сака (Нельсон, 86), Жезус (Нкетіа, 86), Мартінеллі (Троссар, 80).



Попередження: Берн, Шер — Нкетіа