Англія
07 травня 2023, 20:30
Арсенал із Зінченком переграв Ньюкасл у видовищному протистоянні
Колективи Мікеля Артети та Едді Гау влаштували відмінне видовище на футбольному полі, під час якого голи залітали лише на користь гостей Сент-Джеймс Парк.
Ньюкасл — Арсенал, Getty Images
07 травня 2023, 20:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ньюкасл — Арсенал 0:2
Голи: Едегор, 14, Шер, 71 (авт.)
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 82) — Жоелінтон (Андерсон, 82), Гімараєс, Віллок (Сен-Максімен, 78) — Мерфі (Альмірон, 65), Ісак, Вілсон (Гордон, 78).
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко (Тірні, 61) — Едегор (Парті, 80), Жоржиньйо, Джака — Сака (Нельсон, 86), Жезус (Нкетіа, 86), Мартінеллі (Троссар, 80).
Попередження: Берн, Шер — Нкетіа