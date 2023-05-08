Англія

Колектив Еріка тен Гага програв вісім виїзних матчів за сезон у АПЛ.

Манчестер Юнайтед утретє в історії АПЛ програв 8 виїзних матчів за сезон. Команда Еріка тен Гага поступилася Вест Гему (0:1) у 35-му турі.

Також у цьому чемпіонаті манкуніанці програли у гостях Брентфорду (0:4), Манчестер Сіті (3:6), Астон Віллі (1:3), Арсеналу (2:3), Ліверпулю (0:7), Ньюкаслу (0:2) та Брайтону (0:1).

Також "червоні дияволи" зазнали 8 поразок на виїзді минулого сезону та в сезоні-2015/16.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Вест Гем — Манчестер Юнайтед.