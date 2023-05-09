Англія

Сенегалець може повернутись в АПЛ.

Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє портал Football Insider, лондонський клуб спробує підписати нападника мюнхенської Баварії Садіо Мане.

Німецький клуб готовий відпустити футболіста через важку ситуації в роздягальні, а потенційний новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дуже хотів би працювати з Мане.

У поточному сезоні на рахунку Мане 35 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у яких він відзначився 12 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мане роздумує над відходом з Баварії.