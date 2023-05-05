Німеччина

Сенегалець хоче покинути Мюнхен.

Нападинк Баварії Садіо Мане готовий залишити німецький клуб в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За словами інсайдера, два клуби АПЛ зацікавлені в придбанні Мане. Вони навіть запросили інформацію по нападнику. Які саме клуби хочуть придбати сенегальця — не повідомляється. Раніше в ЗМІ просочилась інформація про інтерес до Садіо з боку Ньюкасла та Челсі. А от його колишній клуб Ліверпуль не розглядає можливості повернення сенегальця.

У поточному сезоні на рахунку Мане 35 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у яких він відзначився 12 голами та 5 результативними передачами.