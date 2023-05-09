Англія

Лондонці хочуть підписати

Челсі в минуле зимове трансферне вікно підписав Жоау Феліша на правах орендної угоди, але хоче оформити перехід португальця на постійній основі.

Як повідомляє видання Standard, лондонський клуб спробує залучити в угоді Пьєра-Еймеріка Обамеянга, який цікавий мадридцям.

Крім того, ще одним гравцем, який може стати частиною угоди, є лівий захисник Кукурелья.

Зазначимо, що в цьому сезоні Феліш провів 13 матчів в АПЛ за Челсі: на його рахунку три голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі націлився на Мане, з яким хоче працювати потенційний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.