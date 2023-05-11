Англія

Аргентинський голкіпер може змінити команду.

Голкіпер Еміліано Мартінес виступає на стабільно високому рівні в Астон Віллі та виграв чемпіонат світу зі своє збірною, тому не дивно, що він зацікавив ряд провідних клубів.

Як повідомляє видання журналіст TyC Sport Гастон Едул, аргентинський ворота цікавить Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем.

В цьому сезоні Еміліано Мартінес провів 34 матчі на клубному рівні, в яких пропустив 36 м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер команди Унаї Емері хоче підписати Буну в Астон Віллу замість Емі Мартінеса.