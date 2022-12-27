Англія

Іспанському фахівцю не сподобалася поведінка аргентинського голкіпера після перемоги на ЧС-2022.

Напередодні стало відомо про те, що Астон Вілла готова продати свого основного голкіпера Еміліано Мартінеса, який став найкращим воротарем чемпіонату світу-2022 у складі збірної Аргентини.

Головному тренеру бірмінгемців Унаї Емері не сподобалася поведінка 30-річного воротаря після перемоги на чемпіонаті світу, коли він приклав "Золоту рукавицю" турніру до паху, влаштував у роздягальні "хвилину мовчання" для Кіліана Мбаппе, а також приніс на святкування ляльку з лідером французької команди.

Як повідомляє Estadio Deportivo, Емері більше не бачить у своїй команді Емі Мартінеса, з яким він мав конфлікти ще в лондонському Арсеналі.

Головним претендентом на те, щоб замінити аргентинського воротаря в Астон Віллі, називається воротар Севільї та збірної Марокко Яссін Буну.