Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст The Guardian Ед Ааронс, лондонський клуб націлився на захисника РБ Лейпциг Мохамеда Сімакана.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький захисник провів 34 матчі на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та вісьмома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мохамед Сімакан підписав новий контракт з РБ Лейпцигг до літа 2027 року.