Захисник може перебратись в АПЛ.
Мохамед Сімакан, getty images
12 травня 2023, 22:48
Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст The Guardian Ед Ааронс, лондонський клуб націлився на захисника РБ Лейпциг Мохамеда Сімакана.
Зазначимо, що в цьому сезоні французький захисник провів 34 матчі на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та вісьмома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мохамед Сімакан підписав новий контракт з РБ Лейпцигг до літа 2027 року.