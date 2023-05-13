Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру АПЛ, який пройде 13 травня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Астон Віллою та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Вілла Парк.

СУБОТА, 6 ТРАВНЯ, 17:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Керманич Астон Вілли Унаї Емері був визнаний найкращим тренером квітня в АПЛ. Іспанський фахівець з моменту свого призначення по ходу поточного сезону зробив справді чудову роботу, яка стала результатом того, чого так довго прагнули боси бірмінгемців у тому числі за рахунок своїх дорогих трансферів — це безпосередньої боротьби за єврокубкову зону.

Проте останні два матчі видалися для Астон Вілли дуже невдало з погляду результатів. Спочатку колектив Емері мінімально поступився Манчестер Юнайтед, а потім з аналогічним рахунком зазнав поразки від Вулвергемптона. Незважаючи на те, що шанси "левів" на потрапляння до єврокубків залишаються реальними, їхні позиції через ці дві поразки не могли не похитнутися. На тлі того, що Брайтон має два матчі в запасі, нехай і проти вельми непростих суперників в особі Ньюкасла і Манчестер Сіті, саме "чайки" зараз виглядають фаворитами на фініш як мінімум на сьомому місці.

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Тоттенгем у своєму нинішньому становищі є прямим конкурентом Астон Вілли в турнірній таблиці, випереджаючи бірмінгемців всього на три очки при рівній кількості матчів. Про боротьбу "шпор" за зону Ліги чемпіонів уже говорити всерйоз не доводиться — через низку невдалих результатів, зокрема після звільнення Антоніо Конте, завдання клубу з Північного Лондона на цю кампанію АПЛ стали скромнішими.

Наразі Тоттенгемом на тимчасовій основі (?) керує наймолодший тренер в історії Прем'єр-ліги, 31-річний Раян Мейсон, якому вже не вперше доводиться очолити команду у скрутний період. Поки невідомо, хто буде керманичем "шпор" наступного сезону, але в цій кампанії зачепитися за зону Ліги чемпіонів нехай і реально, але дуже непросто. Минулого туру Тоттенгем здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелес, яка стала першою для клубу за останні п'ять матчів. Чи переконала ця перемога у тому, що криза "шпор" позаду? Ми так не думаємо.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли пропонується коефіцієнт 2,37, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Янг, Конса, Мінгз, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Буендія — Бейлі, Воткінс, Ремзі

Тоттенгем: Фостер — Емерсон, Ромеро, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб'єрг, Девіс — Сон, Кейн, Кулушевські

Не зіграють: Стір — Бентанкур, Льоріс

Під питанням: Кеш — Ленгле, Сессеньйон

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