Англія

Тренер — про свого провідного нападника.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк вважає, що Айвен Тоуні може коштувати 100 мільйонів фунтів.

"На мою думку, Айвен Тоуні може коштувати 100 мільйонів фунтів. Скільки б ви заплатили за нападника, який гарантує вам більше 20 голів?

20 голів для клубу середньої таблиці, що він може зробити у більшому клубі? Він може дозріти, як добре вино", — наводить слова Франка Фабріціо Романо.

Зазначимо, що в цьому сезоні форвард провів 35 на клубному рівні, в яких відзначився 21 голом та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фанату, який ображав форварда Брентфорда Тоуні, дали чотири місяці ув'язнення.