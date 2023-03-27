Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард вийшов догравати переможний матч проти України.

Збірна Англії напередодні на полі домашнього стадіону Вемблі здолала спротив України.

Англія — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу

Нападник "трьох левів" Айвен Тоуні з’явився на полі вже тоді, коли справу вже було зроблено — на 81 хвилині за рахунку 2:0 замість Гаррі Кейна, однак це не завадило йому відсвяткувати дебют у головній команді країни.

Цікаво, що гравець Брентфорда при цьому став першим представником свого клубу з 1939 року, яку вдавалось досягти подібного в своїй кар’єрі. Останнім до Тоуні був Лес Сміт.

Після завершення гри 27-річний футболіст прокоментував визначну подію в своїй професійній кар’єрі.

"У одній команді з таким гравцем, як Гаррі Кейн, вам завжди буде важко отримати свій шанс — він один із найкращих нападників у світі.

Єдине, що я можу продовжувати робити, це — наполегливо працювати, і коли з’явиться мій шанс, хапатись за нього обома руками. Я зробив це сьогодні, і, на щастя, я отримав можливість вийти на поле, це дуже багато значить для мене.

Звичайно, я прагнув забити м’яч у ворота суперників, але головне — робити все правильно, як казав тренер, та намагатись довести гру до кінця та отримати три очки, що, очевидно, є головною метою цього матчу для нас.

Коли ти не граєш, ти повинен працювати ще більше — треба завжди переконуватись у тому, що ти наполегливо працюєш і продовжуєш прогресувати. Ти повинен тримати своє ім’я в пам’яті менеджера, і коли він дає тобі шанс, ти маєш ним скористатись.

Днями я говорив про це зі своїм другом. Три-чотири роки тому я був у Першій лізі й боровся за підвищення за класом. Тепер я збираюся грати за збірну Англії.

Це була велична та довга подорож, але нарешті дебютувати — величезне досягнення. Важка робота починається саме зараз, і, сподіваюсь, я зможу продовжувати грати за країну", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі Англія гратиме в гостях проти Мальти.