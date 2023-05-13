Англія

В обміні дублями між вінгером "синіх" та форвардом "лісників" було зафіксовано нічию.

У рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймав на своєму полі Ноттінгем Форест, який веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні країни.

На тлі вельми кризового нинішнього стану господарів поля, незважаючи на перемогу в минулому турі над Борнмутом, гол нападника "лісників" Тайво Авонії на 13-й хвилині не викликав особливого здивування, як і те, що Ноттінгему вдалося зберегти мінімальний рахунок на свою користь аж до перерви. .

Вже в другому таймі ми бачили по-справжньому небезпечні моменти у виконанні гравців Челсі, а Рахіму Стерлінгу буквально за сім хвилин вдалося перевернути хід протистояння на користь своєї команди та оформити дубль, змусивши вже Ноттінгем відчути себе в ролі наздоганяючого.

Однак щастя команди Френка Лемпарда тривало недовго, оскільки вже через чотири хвилини Тайво Авонії також записав на свій рахунок дубль, повернувши нічийний рахунок на табло. Більше команди у цьому поєдинку не забивали. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик участі у матчі не брав, залишившись на лаві для запасних.

Челсі — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Стерлінг, 51, 58 — Авонії, 13, 62

Челсі: Менді – Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Холл – Ковачич (Лофтус-Чік, 45+1), Фернандес, Галлахер – Мадуеке (Зієш, 73), Феліш (Хавертц, 73), Стерлінг

Ноттінгем Форест: Навас – Ворралл, Феліпе, Ніакате – Ор'є, Мангаля, Данілу (Тоффало, 90+1), Лоді – Йєтс (Куяте, 85), Гіббс-Вайт – Авонії (Джонсон, 81)

Попередження: Феліш (69), Сілва (73), Галлахер (79) – Лоді (83)