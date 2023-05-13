Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 13 травня 2023 року, 17:00.

Челсі та Ноттінгем не визначили переможця в гольовій перестрілці Стерлінга та Авонії.

В обміні дублями між вінгером "синіх" та форвардом "лісників" було зафіксовано нічию.

Огляд матчу:

Челсі — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Стерлінг, 51, 58 — Авонії, 13, 62

Челсі: Менді – Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Холл – Ковачич (Лофтус-Чік, 45+1), Фернандес, Галлахер – Мадуеке (Зієш, 73), Феліш (Хавертц, 73), Стерлінг

Ноттінгем Форест: Навас – Ворралл, Феліпе, Ніакате – Ор'є, Мангаля, Данілу (Тоффало, 90+1), Лоді – Йєтс (Куяте, 85), Гіббс-Вайт – Авонії (Джонсон, 81)

Попередження: Феліш (69), Сілва (73), Галлахер (79) – Лоді (83).