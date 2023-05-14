Англія
14 травня 2023, 20:31
Брайтон розбив Арсенал на Емірейтс та подарував можливість Манчестер Сіті в наступному турі стати чемпіоном Англії
Команда Роберто Де Дзербі зняла скальп із чергового напередвизначеного фаворита в цьому сезоні, і тепер доля пришвидшеного отримання "містянами" титулу залежить від лондонського Челсі.
Арсенал — Брайтон, Getty Images
14 травня 2023, 20:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Брайтон 0:3
Голи: Енсісо, 51, Ундав, 86, Кайседо, 90+6
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Тірні — Едегор (Сміт-Роу, 78), Жоржиньйо (Парті, 60), Джака (Нельсон, 61) — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 19).
Брайтон: Стіл — Гросс, Колвілл, Данк, Еступіньян — Кайседо, Гілмор (Велбек, 60) — Енсісо (Ундав, 81), Мак Аллістер, Мітома — Фергюсон.
Попередження: Парті — Еступіньян, Гроос.