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Арсенал — Брайтон 0:3
Голи: Енсісо, 51, Ундав, 86, Кайседо, 90+6

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Тірні — Едегор (Сміт-Роу, 78), Жоржиньйо (Парті, 60), Джака (Нельсон, 61) — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 19).

Брайтон: Стіл — Гросс, Колвілл, Данк, Еступіньян — Кайседо, Гілмор (Велбек, 60) — Енсісо (Ундав, 81), Мак Аллістер, Мітома — Фергюсон.

Попередження: Парті — Еступіньян, Гроос.