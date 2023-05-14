Англія

Брайтон розбив Арсенал на Емірейтс та подарував можливість Манчестер Сіті в наступному турі стати чемпіоном Англії

Команда Роберто Де Дзербі зняла скальп із чергового напередвизначеного фаворита в цьому сезоні, і тепер доля пришвидшеного отримання "містянами" титулу залежить від лондонського Челсі.

Арсенал — Брайтон, Getty Images

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Арсенал — Брайтон 0:3

Голи: Енсісо, 51, Ундав, 86, Кайседо, 90+6



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Тірні — Едегор (Сміт-Роу, 78), Жоржиньйо (Парті, 60), Джака (Нельсон, 61) — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 19).



Брайтон: Стіл — Гросс, Колвілл, Данк, Еступіньян — Кайседо, Гілмор (Велбек, 60) — Енсісо (Ундав, 81), Мак Аллістер, Мітома — Фергюсон.



Попередження: Парті — Еступіньян, Гроос.