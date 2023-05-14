Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 14 травня 2023 року, 18:30.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі зазнав розгромної поразки від Брайтона, фактично втративши шанси на чемпіонський титул.

Команда Роберто Де Дзербі повністю переграла "канонірів" у другому таймі, забивши три "сухі" м'ячі, подарувавши тим самим можливість Манчестер Сіті оформити захист титулу вже у наступному матчі проти лондонського Челсі у разі своєї перемоги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Брайтон в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23

Арсенал — Брайтон 0:3

Голи: Енсісо, 51, Ундав, 86, Кайседо, 90+6



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Тірні — Едегор (Сміт-Роу, 78), Жоржиньйо (Парті, 60), Джака (Нельсон, 61) — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 19).



Брайтон: Стіл — Гросс, Колвілл, Данк, Еступіньян — Кайседо, Гілмор (Велбек, 60) — Енсісо (Ундав, 81), Мак Аллістер, Мітома — Фергюсон.



Попередження: Парті — Еступіньян, Гросс.