Англія

Керманич Арсенала прокоментував поразку від Брайтона.

Лондонський Арсенал напередодні на власному полі зазнав нищівної поразки від Брайтона в рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Брайтон 0:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Маємо перепросити у наших уболівальників за цю гру й за її другий тайм зокрема. Я ненавиджу це відчуття, коли ти підводиш людей, коли вони на щось від тебе очікують. Це найбільше, про що я сьогодні шкодую, і я повинен вибачитися за це.

У другому таймі ми втратили контроль над власною грою та над суперниками, утратили концентрацію. Цей матч тоді став справді важким. Наразі нас сповнює розчарування. Є відчуття, що ми віддали гру у другому таймі.

Ми дуже важко боролись заради того, щоб перебувати в тому становищі, у якому ми наразі перебуваємо, і сьогодні ми підійшли до критичного моменту, щоб продовжувати сподіватись на титул і прагнути до цієї мрії. Коли вам потрібно грати за таких умов, ви не можете робити те, що ми зробили в другому таймі.

Ми повинні розглянути причини цієї невдачі. Якщо команда здатна робити такі помилки, коли справа доходить до найважливіших матчів, то є багато речей, які потрібно проаналізувати та подумати, тому що подібного просто не може бути.

Я відповідальний за те, що сталося сьогодні. Моя робота полягає в тому, щоб отримати найкраще від кожного гравця, який у нас є", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал зіграє в гостях проти Ноттінгем Форест.