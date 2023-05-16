Нова угода з датським футболістом розрахована до літа 2025 року.
Занка, ФК Брентфорд
16 травня 2023, 11:33
Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Матіасом Йоргенсеном, відомого як Занка.
Нова угода з 33-річним данцем розрахована до літа 2025 року.
Читайте також: Символічна збірна АПЛ за 30 років
Занка став гравцем Брентфорда у вересні 2021 року. На його рахунку 28 поєдинків.
Цього сезону Занка провів 18 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що наставник Брентфорда Томас Франк може очолити Тоттенгем.