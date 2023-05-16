Англія

Нова угода з датським футболістом розрахована до літа 2025 року.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Матіасом Йоргенсеном, відомого як Занка.

Нова угода з 33-річним данцем розрахована до літа 2025 року.

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Занка став гравцем Брентфорда у вересні 2021 року. На його рахунку 28 поєдинків.

Цього сезону Занка провів 18 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що наставник Брентфорда Томас Франк може очолити Тоттенгем.