Англія

Клуб із Бундесліги готовий заплатити за одного з лідерів "канонірів" 15 мільйонів євро.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Граніт Джака збирається змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 30-річного швейцарця з "канонірами" спливає влітку 2024 року, проте сторони не вели жодних переговорів щодо продовження співпраці та готові розлучитися цього літа після семи років співпраці.

Зазначається, що леверкузенський Баєр веде переговори з Арсеналом щодо трансферу Джаки, оцінюючи його в 15 мільйонів євро з урахуванням його спливаючого контракту

Сам капітан збірної Швейцарії вже має попередню домовленість з "фармацевтами" щодо умов можливої майбутньої угоди.

У поточному сезоні Граніт Джака провів 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у літнє трансферне вікно Арсенал має намір підписати одночасно двох футболістів у центр півзахисту в особі Деклана Райса з Вест Гема та Мойзеса Кайседо з Брайтона.