Колектив Пепа Гвардіоли виборов черговий титул.
Манчестер Сіті - чемпіон АПЛ сезону-2022/23, Getty Images
20 травня 2023, 21:34
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал вирушив на виїзд до Ноттінгем Фореста.
Підопічним Мікеля Артети, враховуючи різницю забитих і пропущених голів із Манчестер Сіті, потрібно було перемагати, щоб залишилися шанси на перемогу у Прем'єр-лізі.
Проте "каноніри" поступилися "лісникам" (0:1), внаслідок чого чемпіоном сезону-2022/23 став Манчестер Сіті!
Колектив Пепа Гвардіоли наразі провів 35 матчів і заробив 85 очок. В активі Арсеналу 81 пункт за 37 матчів. Лондонський клуб втратив всі шанси на чемпіонство.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті також зіграє у фіналі Ліги чемпіонів та Кубка Англії.