Англія

Колектив Пепа Гвардіоли виборов черговий титул.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал вирушив на виїзд до Ноттінгем Фореста.

Підопічним Мікеля Артети, враховуючи різницю забитих і пропущених голів із Манчестер Сіті, потрібно було перемагати, щоб залишилися шанси на перемогу у Прем'єр-лізі.

Проте "каноніри" поступилися "лісникам" (0:1), внаслідок чого чемпіоном сезону-2022/23 став Манчестер Сіті!

Колектив Пепа Гвардіоли наразі провів 35 матчів і заробив 85 очок. В активі Арсеналу 81 пункт за 37 матчів. Лондонський клуб втратив всі шанси на чемпіонство.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті також зіграє у фіналі Ліги чемпіонів та Кубка Англії.