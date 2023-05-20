Англія

Іспанець із "міщанами" завоював черговий титул.

Манчестер Сіті виграв англійську Прем'єр-лігу 5 разів за останні 6 сезонів.

Пеп Гвардіола лише двічі за сім сезонів роботи в Англії не ставав чемпіоном.

У сезоні-2016/17, першому для каталонського тренера у Прем'єр-лізі, титул виграв Челсі, а в сезоні-2019/20 – Ліверпуль.

Манчестер Сіті з Гвардіолою на чолі виграв АПЛ 5 разів за 6 останніх сезонів – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 та 2022/23.

Нагадаємо, що Арсенал у 37-му турі поступився Ноттінгем Форесту, внаслідок чого втратив шанси на чемпіонство і віддав титул до рук "городян".