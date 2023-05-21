Англія

Керманич дав свій коментар.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вже у статусі чемпіона здобув мінімальну перемогу над лондонським Челсі.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард дав свій коментар.

"Ми повинні були приїхати та показати хорошу гру. Я був розчарований першими 15 хвилинами гри, але потім стало краще.

Гадаю, що Голл зіграв чудово, зокрема в протистоянні 1 на 1 з Марезом. Хочу відзначити гру Лофтус-Чіка. Сьогодні можна було побачити певний прогрес в нашій грі.

Звісно, Голлу є куди розвиватись, зокрема при грі з мʼячем, в цьому компоненті треба додавати. Я б з радістю подивився на нього в стартовому складі Челсі в наступному сезоні.

Карні потрібно не поспішати і мати терпіння, щоб дочекатись свого шансу. Я хочу давати йому ігровий час, але разом з тим повинен думати і про свою роботу. Я задоволений тим, як Чуквуемека вийшов на поле з заміни.

Я не знаю, в якому напрямку розвиватиметься клуб. Я не планую залишатись тут довше, адже скоро прийде новий тренер зі своїм тренерським штабом", — наводить слова Лемпарда BBC.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Манчестер Сіті — Челсі.