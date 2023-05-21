Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 21 травня 2023 року, 18:00.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вже у статусі чемпіона здобув мінімальну перемогу над лондонським Челсі.

Автором єдиного голу в даному протистоянні став Хуліан Альварес, який і приніс перемогу "містянам", після чого команда Хосепа Гвардіоли розпочала святкування чемпіонства зі своїми вболівальниками.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Челсі в 37 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Манчестер Сіті — Челсі 1:0

Голи: Альварес, 12



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Льюїс, Лапорт (де Брюйне, 77), Аканджі (Стоунз, 57) — Філліпс, Гомес (Родрі, 78) — Марез (Голанд, 74), Палмер, Фоден — Альварес.



Челсі: Кепа — Аспілікуета, В. Фофана, Сілва, Голл (Чуквуемека, 81) — Лофтус-Чік (Кулібалі, 81), Енцо, Чалоба — Стерлінг (Мадуеке, 69), Гаверц (Пулішич, 85), Галлагер (Мудрик, 69).



Попередження: Гаверц, Галлагер