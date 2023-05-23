Англія

Норвежець дав коментар.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував те, як змінилося його життя.

Через те, що він став надто відомим, Голанду тепер складніше робити звичайні повсякденні справи, а також складно пройтися вулицею, залишившись непоміченим.

"Я думаю, що є ще пара людей, які знають, як мені зараз, тому робити звичайнісінькі речі трохи складніше. Але таке моє життя зараз, я не збираюся скаржитися на це.

Життя змінилося. Я більше не можу нормально жити, так склалося.

Я намагаюся бути собою настільки, наскільки можу кожен божий день, і щоб довкола мене були хороші, чесні та приємні люди. Я вважаю, що це важливо. Це саме те, що маю.

Важливо також мати гарний розпорядок і робити маленькі речі у повсякденному житті, які мають велике значення у довгостроковій перспективі.

Я, звичайно, багато дивлюсь футбол, але… Я, наприклад, ніколи не дивлюся свої матчі у повторах. Багато хто так робить, але я ні. Я думаю, це може призвести до надмірного роздуму", — наводить слова Голанда VG.

У суботу, 3 червня, на Манчестер Сіті чекає фінал Кубка Англії, а через сім днів Інтер стане останнім суперником у Лізі чемпіонів.