Англія

Функціонер буде активно допомагати в комплектації складу команди.

Ліверпуль призначив Йорга Шмадтке трансферним консультантом. Про це повідомляє Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Колишній директор Вольфсбурга працюватиме над проектом / новими підписаннями разом із Юргеном Клоппом, який залишатиметься ключовим у стратегії трансферів. Шмадтке обійматиме цю посаду 3 місяці. Після літнього трансферного вікна Ліверпуль вирішить, чи варто продовжувати угоду з фахівцем.

Раніше Йорг виступав на позиції голкіпера, а після завершення ігрової кар'єри працював в структурах рядів німецьких клубів.