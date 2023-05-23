До вашої уваги трансляція матчу 28 туру чемпіонату України.
Ворскла - Дніпро-1, СК Дніпро-1
23 травня 2023, 13:12
У середу, 24 травня, відбудеться матч 28 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме полтавську Ворсклу.
Гра проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Після 27 турів Дніпро-1 набрав 64 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на два бали. У Ворскли — 36 очок та шоста позиція.