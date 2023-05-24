Іспанія

Француз висловився після скандалу з Віні Жуніором.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба прокоментував расистський скандал із Вінісіусом Жуніором.

"Хто нас захистить? Це було не вперше і не востаннє. Але ми ніколи не маємо допустити, щоб це повторилося. У нас дуже багато прикладів, і я думаю, що сьогодні ми всі згодні з тим, що з того часу нічого не змінилося.

Банани, звуки тварин, кричалки проти нас? Це психічне захворювання, і я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що ні реклама, ні гасла не змінять цих людей. Якщо я чомусь і навчився за цей рік, то це тому, що якщо у когось чорне серце, ніщо й ніхто не зможе цього змінити.

Якщо інститути не хочуть знайти реальне рішення, спробуймо зробити це самі, для себе.

Цілком тебе підтримую, бро", – написав Погба в інстаграмі.

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією. Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.