Іспанія

Реакція господарів Местальї не змусила на себе довго чекати.

Скандальне протистояння на Местальї поміж Валенсією та мадридським Реалом у рамках 35 туру іспанської Ла Ліги завершилось розглядом Дисциплінарним комітетом питання расизму проти нападника "галактікос" Вінісіуса Жуніора.

Валенсія — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

У підсумку, організатори змагань увели в дію потужні санкції проти "кажанів", які полягають не тільки в грошовому штрафі, а й дискваліфікації фанатської трибуни строком на п’ять домашніх матчів.

Реакція господарів Местальї була блискавичною й вони повідомили про своє подальше звернення до необхідних інстанцій із відповідною апеляцією.

"ФК Валенсія хоче продемонструвати свою повну незгоду та обурення з приводу несправедливого та непропорційного покарання, накладеного Комітетом із проведення змагань на клуб, у вигляді закриття фанатської трибуни на п’ять ігор.

ФК Валенсія хоче публічно засудити те, що в цій резолюції Комітету з питань змагань RFEF вони надали докази, які суперечать заявам Національної поліції та Ла Ліги. Окрім того, ця санкція ґрунтується на доказах, які Клуб не мав змоги побачити до засідання, і без заслуховування позиції нашої сторони.

ФК Валенсія засуджувала, засуджує і буде засуджувати найрішучішим чином будь-який акт расизму чи насильства. Цій поведінці немає місця ні у футболі, ні в суспільстві, і ми продовжуватимемо діяти найрішучішим способом, щоб викорінити це лихо.

Із цієї причини ФК Валенсія з першої хвилини співпрацює з поліцією та всіма відповідними органами для роз’яснення подій, які сталися минулої неділі. Окрім того, вона застосувала максимально можливу санкцію довічного видворення з нашого стадіону до вболівальників, яких поліція звинуватила в расистській поведінці.

Із цієї причини ми вважаємо, що покарання та позбавлення всіх уболівальників, які не були причетні до цих прикрих інцидентів, бачити свою команду, є абсолютно непропорційним, несправедливим і безпрецедентним заходом, проти якого ми будемо боротися.

Боротьба з расизмом вимагає реальної відданості всіх залучених сторін, не використовуючи це як привід для серйозної несправедливості. ФК Валенсія буде оскаржувати до останньої інстанції закриття фанатської трибуни — санкцію, яку ми вважаємо абсолютно несправедливою і ще одним порушенням в останніх дисциплінарних рішеннях, прийнятих проти Клубу.

ФК Валенсія просить проявити максимальну повагу до нашого колективу та вболівальників. Разом проти расизму", — ідеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що також була скасована червона картка Вінісіусу за удар суперника в обличчя під час сутички.