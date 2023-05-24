Англія

Завершився матч АПЛ.

Брайтон в рамках поєдинку тридцять сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Манчестер Сіті.

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок в середині першого тайму завдяки точному пострілу Фодена. Втім, Енсісо доволі швидко встановив паритет.

Після цього команди обмінялись моментами, коли головний арбітр зустрічі скасовував голи після перегляду повтору.

Через цей результат Брайтон остаточно зафіксувався на шостій сходинці турнірної таблиці в цьому сезоні.

Брайтон — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Енсісо, 38 — Фоден, 25

Брайтон: Стіл – Гросс, ван Геке, Колвілл, Еступіньян – Гілмор (Мак Аллістер 52), Кайседо – Буонанотте (Велтман 75), Енсісо (Фергюсон 52), Мітома – Велбек (Ундав 75).

Манчестер Сіті: Ортега – Льюїс, Родрі, Стоунз, Вокер – Сілва (Філліпс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57) – Фоден, Голанд, Марез