Англія

Бразилець навів декілька прикладів.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон вважає, що головний тренер команди Пеп Гвардіола зумів зробити з деяких футболістів справжніх зірок футболу.

"Голанд – єдиний гравець, який потрапив у всі заголовки газет, коли приєднався до клубу. Такі люди, як я, Емерік Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Діаш і Бернарду Сілва, не були зірками футболу, коли переходили в Сіті.

Ми стали значно кращими, працюючи з Пепом, тому що він здатний вичавити максимум із кожного гравця. Це безперечно одна з його сильних сторін. Гравці довіряють йому і його процесу.

Він дуже вимогливий, але водночас він дає нам свободу і впевненість, щоб бути самими собою на полі. Вражає, скільки гравців додали, працюючи з ним у Сіті", — сказав бразилець.

Нагадаємо, Голанд повторив рекорд Анрі за результативними діями в сезоні АПЛ.