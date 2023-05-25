Англія

Норвежець приголомшив англійський чемпіонат з першого разу.

В перенесеному матчі 32-го туру АПЛ достроковий чемпіон Ман Сіті зіграв внічию з Брайтоном (1:1). Асистом в цьому матчі відзначився Ерлінг Голанд. Норвежець допоміг забити Філу Фодену.

Таким чином, 22-річний норвежець повторив рекорд форварда Арсеналу Тьєррі Анрі за кількістю результативних дій за сезон, що складався з 38 матчів. На рахунку француза було 24 голи та 20 передач, а у Голанда за тур до кінця чемпіонату 36 м'ячів та 8 пасів.

У суботу, 3 червня, на Манчестер Сіті чекає фінал Кубка Англії, а через сім днів Інтер стане останнім суперником у Лізі чемпіонів.