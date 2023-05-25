Англія

Габаритний форвард отримає шанс реанімувати кар'єру в бірмінгемській команді.

Астон Вілла розглядає можливість підписання форварда Челсі, який на правах оренди виступає за Інтер, Ромелу Лукаку.

Як повідомляє Goal, в Челсі не розраховують на гравця, тому влітку він з ймовірністю буде проданий або знову вирушить в оренду. Бірмінгемці готові стати тим клубом, який дає притулок 30-річному бельгійцю.

У поточному сезоні 29-річний фуболіст провів 30 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що найближчим часом майбутній головний тренер "синіх" проведе зустріч із Лукаку.