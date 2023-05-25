Француз продовжить кар'єру в паризькому клубі.
ЛУКАС ЕРНАНДЕС, ФК БАВАРІЯ
25 травня 2023, 13:15
ПСЖ та захисник Баварії Лукас Ернандес досягли принципової угоди про перехід, повідомляє Bayern & Germany з посиланням на L’Équipe.
Також джерело стверджує, що парижанам тепер належить домовитись з мюнхенцями щодо компенсації за футболіста.
Нагадаємо, що Ернандес не грав із листопада минулого року. У нього було виявлено розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна після матчу з Австралією на чемпіонаті світу-2022.
Цього сезону француз провів лише сім ігор на полі в Бундеслізі і не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялось, що Ернандес почав тренуватися у загальній групі Баварії.