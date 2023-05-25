Англія

"Червоні дияволи" хочуть суттво підсилити склад.

Манчестер Юнайтед проводить непоганий сезон, проте потребує помітного посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sports, "червоні дияволи" визначили цілями на літо трьох гравців збірної Англії.

Мова йде про півзахисника Вест Гема Деклана Райса, півзахисника Челсі Мейсона Маунта та форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Стверджується, що перехід усіх трьох — малоймовірний, адже клуб обмежений у фінансах. Гаррі Кейн вважається пріоритетною ціллю.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кунде може вибирати між Манчестер Юнайтед й Челсі щодо свого майбутнього трансферу.