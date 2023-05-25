Іспанія

Клуби зацікавлені в статусному французькому гравцеві.

Майбутнє Жeля Кунде в Барселоні цього тижня було під мікроскопом. З’явилися повідомлення про те, що француз, який перейшов із Севільї лише минулого літа, готовий залишити клуб.

Кунде був змушений грати на позиції правого захисника протягом більшої частини цього сезону, а Барселона не мала профільного гравця на цій позиції, окрім Ектора Бельєріна, який пішов у січні, щоб приєднатися до Спортінга.

Повідомляється, що Челсі зареєстрував інтерес до підписання Кунде, за якого Барселона віддала 80 мільйонів євро. Прем'єр-ліга також була зацікавлена ​​минулого літа, перш ніж Кунде вирішив переїхати до Каталонії.

Челсі — не єдина сторона Прем'єр-ліги, яка зацікавлена ​​в цьому, і Sport повідомляє, що Манчестер Юнайтед вступив у гонку за підписання Кунде. Ерік Тен Гаг буде претендувати на центрального захисника, і Кунде може підійти під цю вимогу.

Незважаючи на шум навколо майбутнього Кунде, Хаві Ернандес хотів запевнити, що він хоче, щоб француз залишився в Барселоні на наступний сезон і далі.