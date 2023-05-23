Англія

Окрім капітана "молотобійців", Арсенал розглядає ще трьох хавбеків.

Лондонський Арсенал у літнє трансферне вікно спробує підписати контракт із півзахисником Вест Гема Декланом Райсом. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" спробує зробити пропозицію для "молотобійців" наприкінці сезону. При цьому 24-річний англієць цікавив лондонців ще у січні.

Вест Гем готовий відпустити футболіста, якщо покупець заплатить потрібну суму. "Молотобійці" оцінюють його у 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Діючий контракт Деклана розрахований до літа 2024 з можливістю продовження ще на один сезон.

Крім Арсеналу в послугах Райса зацікавлена Баварія, проте її дуже насторожила позиція Вест Гема щодо суми трансферу. Попри це Баварія контактувала з агентом гравця, членом його сім'ї.

Альтернативними варіантами для Арсеналу залишаються тріо хавбеків — Мойзес Кайседор із Брайтона, який відхилив два запити "канонірів" (70 млн фунтів) у січні, а також Мейсон Маунт із Челсі та Ілкай Гюндоган із Манчестер Сіті.

Очікується, що Арсенал залишить ветеран команди Граніт Джака. Крім швейцарця не виключається відхід Роба Голдінга та Кірана Тірні, який є конкурентом українця Олександра Зінченка.

Нагадаємо, за підсумками минулого туру Арсенал втратив шанси на чемпіонський титул до АПЛ, який дістався Манчестер Сіті.