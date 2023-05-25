Англія

Тренер Селтіку може перебратись в АПЛ.

Тоттенгем після звільнення Антоніо Конте шукає нового головного тренера на наступний сезон.

Як повідомляє видання The Independent, лондонський клуб розглядає кандидатуру тренера Селтіку Анже Постекоглу.

Тоттенгем перемкнувся на австралійського фахівця після того, як попередній кандидат, Арне Слот, вирішив залишитись в АЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем розглядає кандидатуру Томаса Франка, який очолює Брентфорд.