Тренер Селтіку може перебратись в АПЛ.
Анже Постекоглу, getty images
25 травня 2023, 20:20
Тоттенгем після звільнення Антоніо Конте шукає нового головного тренера на наступний сезон.
Як повідомляє видання The Independent, лондонський клуб розглядає кандидатуру тренера Селтіку Анже Постекоглу.
Тоттенгем перемкнувся на австралійського фахівця після того, як попередній кандидат, Арне Слот, вирішив залишитись в АЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем розглядає кандидатуру Томаса Франка, який очолює Брентфорд.