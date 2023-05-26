Англія

Норвежець приголомшений своєю результативністю.

Лідер Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував свої бомбардирські подвиги в дебютному сезоні в АПЛ.

"Я розумію, чому багато хто вважає чемпіонат Англії найсильнішим у світі. Це дійсно так.



Мені подобається виступати у цій лізі. Тут верхові та швидкісні єдиноборства, які я люблю. Насолоджуюся, граючи в АПЛ.

Минулого сезону Манчестер Сіті забив 100 голів. Це приголомшливий результат. Я розумів, що забиватиму, але не думав, що запишу на свій рахунок так багато м'ячів.

Ми мали складність на початку сезону, але тепер я відчуваю, ніби граю за Манчестер Сіті вже кілька років. Тренер зумів вибудувати фантастичне порозуміння серед футболістів", — заявив Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, Голанд повторив рекорд Анрі за результативними діями в сезоні АПЛ.