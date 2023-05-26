Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Минаэм.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі 28 туру УПЛ проти Миная (0:0).

"Перший тайму в нас не вийшов, відверто кажучи, не все вдалося з того, що ми планували. На другий тайм зробили корективи та, на мою думку, мали перевагу.

Але все ж, напевно, на цьому етапі красивого футболу не буде, тому що всім командам потрібні очки та всі грають раціонально. Тому на футбольному полі більше боротьби, ніж красивого футболу. Я вважаю, що нічия – закономірний результат у сьогоднішньому поєдинку.

Хоча такий підсумок гри в нашій ситуації більше негативний, тому що нам необхідні очки, адже ми перебуваємо в зоні перехідних матчів. Але попереду в нас до закінчення чемпіонату ще два матчі. Думаю, що хлопці потрохи прогресують, розуміють наші вимоги. Ще раз повторю: турнірне становище змушує діяти раціональніше. Тому вони, можливо, в багатьох випадках скуті та не можуть показати всього, на що вони здатні.

У першому таймі вся команда не виконала настанови. На другий тайм ми вийшли, щоби грати через контроль м’яча, тому випустили Таллеса, який зазвичай грає в нас на позиції десятки, це один із наших провідних футболістів, за його рахунок хотіли взяти м’яч більше під свій контроль", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай — Рух.