Іспанія

Француз незадоволений каталонським клубом.

Захисник Лечче Самуель Умтіті висловився про кар'єру в стані Барселони. Нагадаємо, цього сезону він виступає на правах оренди за італійський клуб, а належить "синьо-гранатовим".

"У Барселоні я провів чотири роки у в'язниці. Це стосується не лише футболу, а й повсякденного життя. Спочатку я бачив, що в мене вірять. Однак потім почав відчувати недовіру у свій бік. Від цього мені ставало ніяково. Мені подобається в Італії, хочу продовжити виступи тут", — цитує захисника AS.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький захисник провів 23 матчі на клубному рівні, в яких отримав вісім попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Самуеля Умтіті претендує Мілан.