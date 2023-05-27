Англія

Гру Натана Аке оцінили вище за українця.

Наближаючись до кінця сезону в елітному дивізіоні чемпіонату Англії, з'являється дедалі більше символічних збірних цієї кампанії.

Видання Goal.com традиційно представила свою думку щодо 11 найкращих футболістів сезону. В цій команді не знайшлось місця українському захиснику Олександру Зінченку.

Символічна збірна за версією Goal: Нік Поуп (Ньюкасл) — Кіран Тріппьєр (Ньюкасл), Вільям Саліба (Арсенал), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Натан Аке (Манчестер Сіті) — Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Едегор (Арсенал), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) — Букайо Сака (Арсенал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Втім, Зінченку не варто засмучуватись, бо в цю команду не потрапив навіть Каземіро, тоді як знайшлось місце для Родрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко — 16-й найкращий гравець сезону АПЛ за версією FourFourTwo.