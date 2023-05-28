Англія

28-річний колумбієць вирішив залишити склад "ірисок".

Центральний захисник Евертона Еррі Міна покине склад "ірисок" після цього сезону. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Instagram.

28-річний колумбієць оголосив, що сьогоднішній матч проти Борнмута у заключному турі АПЛ стане його останнім у футболці клубу з Ліверпуля.

Нагадаємо, Міна виступав за Евертон із 2018 року, коли перебрався з Барселони. На його рахунку 98 матчів, дев'ять голів та одна гольова передача.

Цього сезону Міна провів лише сім поєдинків, у яких відзначився двома голами.

Матч Евертон — Борнмут розпочнеться о 18:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.