Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 28 травня 2023 року, 18:30.

У заключному матчі сезону англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зіграв унічию з Ньюкаслом.

Команди обмінялися голами під час поєдинку, при цьому нічию в актив "синіх" приніс автогол у виконанні Кірана Тріпп'єра.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Ньюкасл Юнайтед в 38 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Челсі – Ньюкасл 1:1

Голи: Тріпп'єр, 27(аг) – Гордон, 9

Челсі: Аррісабалага – Аспілікуета, Чалоба (Фофана, 46), Сілва, Голл – Фернандес, Лофтус-Чік (Чуквуемека, 60) – Мадуеке (Пулішич, 88), Галлагер (Ковачич, 70), Стерлінг – Гавертц (Феліш, 60)

Ньюкасл: Дубравка – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт (Берн, 76) – Гордон (Мерфі, 69), Гімараес, Андерсон (Майлі, 76) – Альмірон, Ісак (Луїс, 88), Сен-Максімен (Вілсон, 69)