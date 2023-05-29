Англія

Захисник Манчестер Юнайтед прокоментував заключний матч сезону.

Напередодні Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу в заключному матчі сезону англійської Прем’єр-ліги на власному полі над лондонським Фулгемом.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 2:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри захисник та капітан "Червоних дияволів" Гаррі Магвайр розповів про власні враження від побаченого на полі.

"У нас присутня велика конкуренція за місце в стартовому складі, і це те, що потрібно великому клубу — сила в глибині кадрової обойми.

Я думаю, ви й самі бачили сьогодні, як під час перших 20 хвилин це була справді позитивна гра хлопців, які розпочинали гру в стартовому складі. Хлопців, які не так багато грали до цього в сезоні.

Я думаю, що менеджер і його помічники можуть покластись на нас. Вони знають, що можуть робити будь-які зміни, а ми все одно будемо виконати роботу.

Важливо залишатись частиною команди, і якщо ми хочемо досягти успіху в цьому сезоні, наступному та сезонах після цього, нам знадобиться велика родина в колективі.

Цей сезон був приголомшливим для Давіда де Хеа. Він робив великі сейви у важливі моменти, і це те, що вирізняє його серед інших. Очевидно, що була велика допомога і від решти хлопців — захист, півзахист, атака — це спільні зусилля, але Девід заслуговує на нагороду найкращому воротарю АПЛ, тому що він тримав наші ворота в іграх без вирішальні моменти

Попереду в нас матч проти Манчестер Сіті в Кубку. Ми знаємо, що протистоятимемо хорошій команді, але ми повинні подбати про себе.

Менеджер, я впевнений, матиме план на гру, і ми переконаємося, що ми готові його виконати, коли це буде потрібно", — заявив англійський виконавець.

Манчестер Юнайтед завершив сезон на третій сходинці турнірної таблиці АПЛ та в наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів УЄФА.