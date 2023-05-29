Англія

Бразилець може змінити клуб влітку.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред Родрігес не отримував постійну ігрову практику в цьому сезоні, тому може замислитись над відходом з команди.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, в підписанні бразильського футболіста зацікавлений Фулгем.

Нинішній контракт Фреда з клубом розрахований до 2024 року, і бразилець навряд чи продовжить угоду після цього. Таким чином, "червоні дияволи" могли б спокуситися заробити на півзахиснику найближчим часом.

В цьому сезоні ексгравець Шахтаря відіграв 55 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фред — бразилець із найбільшою кількістю матчів за Манчестер Юнайтед.