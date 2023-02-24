Бразилець підбив підсумки матчу проти каталонців.
Френкі де йонг і Фред, GETTY IMAGES
24 лютого 2023, 12:15
Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред прокоментував перемогу над Барселоною в 1/16 Ліги Європи.
"У першому таймі не змогли зіграти так, як ми зазвичай граємо. Але в другій половині ми виглядали набагато краще та змогли забити швидкий гол. У перерві ми поговорили з тренером у роздягальні. Поміняли свій настрій та вийшли на другий тайм зарядженими", - сказав Фред для BT Sport.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.
Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.