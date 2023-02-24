Ліга Європи

Бразилець підбив підсумки матчу проти каталонців.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред прокоментував перемогу над Барселоною в 1/16 Ліги Європи.

"У першому таймі не змогли зіграти так, як ми зазвичай граємо. Але в другій половині ми виглядали набагато краще та змогли забити швидкий гол. У перерві ми поговорили з тренером у роздягальні. Поміняли свій настрій та вийшли на другий тайм зарядженими", - сказав Фред для BT Sport.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.