Англія

Екс-гравець Шахтаря увійшов до історію "манкуніанців".

У неділю, 22 січня, Манчестер Юнайтед поступився лондонському Арсеналу з рахунком 2:3. Тим самим "каноніри" закріпили своє лідерство у чемпіонаті, тоді як манкуніанці не скористалися втратою очок Ньюкаслом і залишилися четвертими.

Поєдинок став особливим для колишнього хавбека донецького Шахтаря Фреда, який виступав у складі "гірників" з 2013 по 2018 роки, а після того перебрався до "червоної" частини Манчестера. На 71 хвилині він замінив свого співвітчизника Антоні, і ця поява на полі стала для 29-річного гравця 182-ю у футболці "червоних дияволів", повідомляє видання utdreport.

Ця позначка є рекордною для всіх бразильських гравців, які коли-небудь виступали за МЮ. Фред зумів перегнати Андерсона, чий період у Манчестері пройшов у 2007-2015 роках.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна переглянути відеоогляд суперматчу між грандами англійського футболу.