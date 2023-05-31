Англія

Хорватський хавбек хоче приєднатися до команди Хосепа Гвардіоли, незважаючи на інтерес Баварії.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що новоспечений головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно не розрахує на десять гравців команди, серед яких опинилося ім'я центрального півзахисника Матео Ковачича.

Як повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн, представники Манчестер Сіті звернулися до босів Челсі із проханням провести переговори з 29-річним хорватом щодо потенційного трансферу, на що отримали дозвіл.

Стверджується, що Ковачич привернув увагу й інших клубів, включаючи мюнхенську Баварію, але колишній півзахисник Реала хоче приєднатися до чемпіона Прем'єр-ліги Манчестер Сіті.

Між двома "містянами" та "синіми" вже відбувся початковий діалог щодо трансферу Ковачича, проте потенційна сума трансферу хорватського хавбека ще не обговорюється.

У Ковачича залишився лише один рік до закінчення поточного контракту на Стемфорд Бридж. С моменту свого переходу з Реала в серпні 2018 року він провів за Челсі 221 матч, забив 6 голів та віддав 15 асистів.