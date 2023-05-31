Англія

Новачок АПЛ хоче підписати хавбека ПСЖ.

Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Фабіан Руїс у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, переможець Чемпіоншипу Бернлі, який під керівництвом Венсана Компані повернувся до АПЛ, визначив 27-річного іспанця як свою головну трансферну ціль на літо.

У ПСЖ готові розлучитися з Руїсом, якщо надійде гарна пропозиція, проте проблемою для здійснення цього трансферу є небажання самого гравця залишати паризький гранд, де за контрактом до 2027 року він заробляє 5 мільйонів євро за сезон.

У поточній кампанії Фабіан Руїс провів за ПСЖ 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.