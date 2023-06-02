Іспанія

Німець переходить в каталонський клуб.

Контракт німецького півзахисника англійського Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана добігає завершення наприкінці поточного сезону.

Як повідомлялось раніше, на хавбека претендує каталонська Барселона. Як відомо Sport.es, каталонці суттєво просунулись в перемовинах з німцем. За інформацією джерела, клуб та гравець домовились про угоду на три роки. Гюндоган оголосить про своє майбутнє після фіналу Ліги чемпіонів з Інтером.

У поточному сезоні Гюндоган провів 49 матчів за Манчестер Сіті: на його рахунку 9 голів та 7 асистів.

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