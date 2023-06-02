Італія

41-річний швед не поспішає вішати бутси на цвях.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович заявив, що не збирається завершувати кар'єру.

"У певному віці вже немає самолюбства, не потрібно нічого доводити. Я тут, щоб допомогти команді, а не так, як зараз, хочу бути на полі, тому що знаю, що можу допомогти набагато більше.

Я не закінчую кар'єру. Але в тому, що ти робиш, має бути й радість. Чи думаю про завершення? Ні. Чи повинен я продовжувати грати? Так. Але мені необхідно знайти баланс, як і в житті. Якщо у вас немає спокою і стабільності, ви бомба, а бомби вибухають", — цитує Ібрагімовича La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялось, що Ібрагімович близький до переходу в Монцу.